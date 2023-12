Enveric Biosciences Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Enveric Biosciences diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Enveric Biosciences nun auf 2,29 USD, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 1,47 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -35,81 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50, der sich auf 1,73 USD beläuft, ergibt einen Abstand von -15,03 Prozent und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Enveric Biosciences in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, wodurch die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde weniger über Enveric Biosciences diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Enveric Biosciences mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen (2,5 %) als niedriger einzustufen, da die Differenz 2,5 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".