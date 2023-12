Enveric Biosciences Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Enveric Biosciences zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enveric Biosciences-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,27 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,303 USD weicht somit um -42,6 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,6 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf sozialen Plattformen ist jedoch überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Enveric Biosciences momentan weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Enveric Biosciences-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Diskussionsintensität, der Rate der Stimmungsänderung, der technischen Analyse und dem RSI.