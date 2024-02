Enveric Biosci.inc.dl-,01 Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Enveric Biosciences-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Enveric Biosciences auf dieser Basis überkauft, weshalb hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Enveric Biosciences damit ein "Schlecht"-Rating. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Enveric Biosciences eingestellt waren. An drei Tagen drehte sich die Diskussion um positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An zehn Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Enveric Biosciences daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Enveric Biosciences über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Enveric Biosciences in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Abschließend schüttet Enveric Biosciences derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die große Differenz von 2,53 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt ist hierfür ausschlaggebend.