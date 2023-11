Enveric Biosci.inc.dl-,01 Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Dividendenrendite von Enveric Biosciences liegt bei 0 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen" gilt die Aktie als unrentables Investment. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Enveric Biosciences vor allem positiv diskutiert. An zehn Tagen standen positive Themen im Vordergrund, während an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Enveric Biosciences liegt derzeit bei 2,48 USD. Da der Aktienkurs bei 1,82 USD liegt und damit einen Abstand von -26,61 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,21 USD liegt die Aktie mit einer Differenz von -17,65 Prozent ebenfalls im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Enveric Biosciences in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Es wurde auch weniger über Enveric Biosciences diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.