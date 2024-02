Enveric Biosci.inc.dl-,01 Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "HAYS":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Enveric Biosciences. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Enveric Biosciences daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Enveric Biosciences mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (2,51 %) niedriger. Die Differenz von 2,51 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass Enveric Biosciences derzeit einen "Schlecht"-Wert aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,17 USD, während der Aktienkurs bei 0,825 USD um -61,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 1,17 USD, was einer Abweichung von -29,49 Prozent entspricht. Insgesamt resultiert dies in einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 62,07 Punkten, was darauf hinweist, dass Enveric Biosciences weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Enveric Biosciences überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt wird das Enveric Biosciences-Wertpapier daher in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.