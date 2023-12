Envela Aktie: Das ist ein Hammer

Die Envela-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,03 USD weicht somit um -13,57 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 4,25 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem gleitenden Durchschnitt (+18,35 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Envela-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 41,75 für den RSI7 und 33,64 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung auf den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Envela haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in der Stimmung der Marktteilnehmer wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Envela für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.