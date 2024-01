Entwicklungen bei der Moderna-Aktie: Was bedeutet das für die Anleger?

Die Aktie von Moderna wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 153,82 EUR geschätzt, was einer Erhöhung um +68,15% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 19.01.2024 verzeichnete Moderna einen Anstieg um +0,64%. Trotz dieses positiven Tagesergebnisses hat das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen und somit in der gesamten Handelswoche einen Rückgang von -5,90% verzeichnet, was auf eine derzeit relativ pessimistische Marktsituation hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Einschätzungen der Analysten bezüglich der Kursentwicklung von Moderna sind gespalten. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel wird auf 153,82 EUR geschätzt, was einem potenziellen Anstieg um +68,15% entspricht. Während 9 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 4 weitere Analysten die Aktie als Kauf an, jedoch ohne Euphorie. 10 Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und raten dazu, die Aktie zu halten. Nur 1 Analyst ist der Meinung, die Aktie zum Verkauf zu empfehlen, während 1 weiterer sogar empfiehlt, Moderna sofort zu verkaufen.

Positive Einschätzung der Analysten

Trotz der unterschiedlichen Meinungen der Analysten zeigen insgesamt +52,00% ein optimistisches Sentiment gegenüber der Aktie von Moderna. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” unterstrichen, das weiterhin stabil bei 3,76 bleibt.

Insgesamt lässt die Analyse der Experten darauf schließen, dass Moderna eine vielversprechende Entwicklung und ein großes Kurspotenzial bietet, auch wenn die Meinungen über den genauen Zeitpunkt und die Kaufempfehlung variieren.

