Entwicklung von Recyclingtechnologie: LyondellBasell und KIRKBI investieren in APK

Rotterdam, Niederlande, und Billund, Dänemark, und Merseburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -LyondellBasell (NYSE: LYB), ein weltweit führendes Unternehmen der Chemieindustrie, und KIRKBI A/S, die familiengeführte Holding- und Investmentgesellschaft der Marke LEGO®, geben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über eine Investition in APK unterzeichnet haben. APK ist auf eine einzigartige lösungsmittelbasierte Recyclingtechnologie für Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) spezialisiert.APK will das Recycling von mehrschichtigen flexiblen Verpackungen steigern, die heute den größten Teil der gemischten Kunststoffabfälle aus dem Konsumsektor ausmachen. Zu diesem Zweck hat APK das einzigartige lösungsmittelbasierte Newcycling®-Verfahren entwickelt, das die verschiedenen Polymere von mehrschichtigen Verpackungsmaterialien trennt und Recyclingmaterialien mit einem hohen Reinheitsgrad erzeugt, die für neue Verpackungen geeignet sind.Im Rahmen der Vereinbarung werden LyondellBasell und KIRKBI Minderheitsaktionäre von APK und investieren zusammen mit anderen Co-Investoren rund 130 Millionen EUR in APK. Der Bau weiterer Newcycling®-Anlagen ist geplant, um die Produktionskapazität zu erhöhen.„Wir müssen das Recycling aller Arten von Kunststoffabfällen, die heute anfallen, vorantreiben, um das Ziel einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Recyclingprodukten gerecht zu werden", so Yvonne van der Laan, Executive Vice President für Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen bei LyondellBasell. „Die Weiterentwicklung dieser Technologie durch unsere Investition in APK ermöglicht es, mehr Kunststoffverpackungsabfälle wieder in die Wertschöpfungskette zurückzuführen und der Forderung von Verbrauchern und Markeninhabern nach nachhaltigeren Verpackungen nachzukommen. Die Produkte, die mit dieser einzigartigen lösungsmittelbasierten Technologie von Newcycling® hergestellt werden, sind eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Circulen-Produktportfolio, das unseren Kunden derzeit mechanische und fortschrittliche Recyclinglösungen bietet."„Wir freuen uns, unsere Investition in APK bekannt geben zu können. KIRKBI ist davon überzeugt, dass APK eine vielversprechende, skalierbare Technologie für das LDPE-Recycling bietet, die dazu beitragen kann, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen zu erhöhen und Plastikabfälle zu reduzieren, um in Zukunft zu einer nachhaltigeren Umwelt beizutragen. Wir freuen uns darauf, strategische, finanzielle und kommerzielle Unterstützung zu leisten, während APK eine Technologie entwickelt, die das mechanische und chemische Recycling ergänzt", betont Damir Hamzic, Leiter des Bereichs Circular Plastics Investment bei KIRKBI, das sich auf Investitionen konzentriert, die zum Übergang zu einer verstärkt kreislauforientierten Kunststoffwirtschaft beitragen.„Unsere Newcycling®-Technologie ermöglicht es, auch bei komplexen Abfallströmen den Kreislauf zu schließen und aus gemischten Kunststoffabfällen hochwertige LDPE-Rezyklate herzustellen – hocheffizient und mit wirtschaftlichen wie ökologischen Vorteilen. Dass dies auch im industriellen Maßstab möglich ist, stellen wir seit Jahren in unserem Werk in Merseburg unter Beweis", so Susanne Küppers, Mitglied des Vorstandes der APK AG und Geschäftsführerin der APK NCC. „Wir freuen uns, jetzt die nächste Phase einleiten zu können, und sind stolz darauf, mit LyondellBasell und KIRKBI zwei starke Unterstützer an unserer Seite zu haben, die viel zusätzliches Fachwissen, unter anderem in Sachen Polymerdesign und Anwendungserfahrung, einbringen."Informationen zu LyondellBasellAls führendes Unternehmen in der weltweiten Chemieindustrie strebt LyondellBasell jeden Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen in mehr als 100 internationalen Märkten zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsfürsorge und Kraftstoffeffizienz bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung und setzt sich unter dem Motto Advancing Good für das Gute ein, wobei der Schwerpunkt auf unserem Planeten, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unserer zukünftigen Belegschaft liegt. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um die globalen Herausforderungen in Bezug auf Kunststoffabfälle und Dekarbonisierung zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.Informationen zu KIRKBIKIRKBI A/S ist die private Holding- und Investmentgesellschaft der Familie Kirk Kristiansen, die gegründet wurde, um eine nachhaltige Zukunft für das Familieneigentum an der Marke LEGO® über Generationen hinweg aufzubauen. Unsere Arbeit konzentriert sich auf drei grundlegende Aufgaben, die alle dazu beitragen, dass die Familie Kirk Kristiansen mit ihrer Mission, die Baumeister der Zukunft zu inspirieren und zu fördern, erfolgreich ist: Wir arbeiten daran, die Marke LEGO zu schützen, weiterzuentwickeln und über alle LEGO-Unternehmen hinweg zu nutzen. Wir verpflichten uns zu einer langfristigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie, um eine solide finanzielle Grundlage für die Geschäftstätigkeit der Eigentümerfamilie zu gewährleisten und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Welt beizutragen. Außerdem sind wir bestrebt, die Familienmitglieder bei den Vorbereitungen für künftige Generationen zu unterstützen, damit sie die aktive und engagierte Eigentümerschaft fortsetzen und ihre privaten Aktivitäten, Unternehmen und die philanthropische Arbeit fördern können.Informationen zu APK Plastikmüll ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Um dieser Herausforderung zu begegnen, entwickelt APK unter der Marke Newcycling® zukunftsweisende Technologien, die wesentlich zur Reduzierung der CO₂-Emissionen und zur Sicherung von Rohstoffen für künftige Generationen beitragen werden. Am Standort Merseburg in Deutschland betreibt die APK AG eine weltweit einzigartige Versuchsanlage, in der die Industrialisierung dieser Technologie bereits gelungen ist. Seit Juni 2022 betreibt die APK AG über ihre Tochtergesellschaft APK Newcycling Competence Center GmbH (APK NCC) auch ein Technikzentrum am Standort Frankfurt Hoechst.Die APK AG wurde 2008 gegründet und beschäftigt derzeit knapp 220 Mitarbeiter. Rund 200 davon sind am Standort Merseburg beschäftigt. Die beiden in Merseburg hergestellten und bewährten Kunststoffrezyklate werden als Mersalen® und Mersamid® vermarktet.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN FÜR LYONDELLBASELLDie Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen der Geschäftsleitung von LyondellBasell, die zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen gehalten werden, und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen, was unter anderem davon abhängt, ob es uns gelingt, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich der Fähigkeit, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern, sowie vom erfolgreichen Bau und Betrieb der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Anlagen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt „Risk Factors" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr zu finden, das unter www.lyondellbasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov zu finden ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. 