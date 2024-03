Entwicklung der Walt Disney Aktie: Was können Anleger erwarten?"

Die Walt Disney Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem Kursziel von 91,31 EUR, was einem Abwärtspotential von -9,77% entspricht. Am 08.03.2024 verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +0,13%.

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Walt Disney jedoch einen Rückgang von -2,96%, was auf eine allgemein pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel weiterhin bei 91,31 EUR, was bedeutet, dass die Aktie derzeit ein Kursrisiko von -9,77% birgt.

Die Meinungen der Analysten sind jedoch geteilt. 18 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während 5 Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch mit weniger Optimismus. 6 Experten raten dazu, die Aktie zu behalten, während 2 Experten sogar zum sofortigen Verkauf raten.

Trotz dieser unterschiedlichen Ansichten zeigen insgesamt 74,19% der Analysten eine gewisse Optimismus bezüglich der Walt Disney Aktie.

Das “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung, indem es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dies deutet auf eine vielversprechende Entwicklung hin.

Die Analysten sind sich uneinig über die zukünftige Entwicklung der Walt Disney Aktie, aber insgesamt überwiegt eine gewisse Optimismus. Anleger sollten jedoch die verschiedenen Meinungen berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

