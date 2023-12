Die Entwicklung der Constellation Energy Aktie: Was bedeutet das für den Markt?

Die Meinung von Analysten zum Wert der Aktie von Constellation Energy ist eindeutig: Sie wird aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -8,17% vom derzeitigen Kurs entfernt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 27.12.2023 verzeichnete Constellation Energy eine Kursentwicklung von -0,13%. Dies fügt sich in die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage ein, die sich auf +0,35% summieren. Der Markt scheint derzeit also relativ neutral gestimmt zu sein.