Enttäuschende Zahl: Aktuelle Entwicklung der Tesla Aktie

Derzeit weist Tesla ein Dividendenverhältnis zum Aktienkurs von 0 auf. Dies erscheint anhand einer negativen Differenz von -2 als “schlecht”.

Die Einschätzungen der Experten: Eine Analyse der Tesla-Aktie

In den letzten drei Monaten haben insgesamt 20 Analysen für die Tesla-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 7 positiv, 10 neutral und 3 negativ. In der Zusammenfassung ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Tesla-Aktie. Aktuelle Reports zeigen ähnliche Ergebnisse: Im vergangenen Monat wurde das Wertpapier von Analysten mit 6 positiven, 13 neutralen und 3 negativen Bewertungen bedacht, was ebenfalls zu einem Neutral-Rating führt.

Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf $196,67 und implizieren somit ein Aufwärtspotenzial von rund 17,33 Prozent basierend auf dem aktuellen...