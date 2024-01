Entrepreneur Universe Bright Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmung und das Kommunikationsniveau in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Im Fall von Entrepreneur Universe Bright gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Aktuell zeigt sich eine negative Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über Entrepreneur Universe Bright diskutiert.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,31 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Bewertung von "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI zeigt eine Überverkaufssituation bei Entrepreneur Universe Bright, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 zeigt jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Entrepreneur Universe Bright gemäß unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt und den RSI, während das Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingestuft wird.