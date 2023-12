Entree Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Entree-Aktie ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Entree-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Entree.

Analysten haben die Entree-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Somit ergibt sich langfristig eine "Gut"-Einstufung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 1,95 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 62,5 Prozent bedeutet. Dies resultiert in einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Entree-Aktie liegt bei 45,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,86, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Entree-Aktie.