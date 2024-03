Entree Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Entree mit 1,27 CAD derzeit um +3,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,6 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Entree in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -20,9 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +23,25 Prozent für Entree entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -20,9 Prozent hatte, liegt Entree um 23,25 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Entree derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -3,57 Prozent zur Entree-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Entree-Aktie abgegeben wurden. Davon waren 1 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Es liegen keine Analystenupdates zu Entree aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel von 1,95 CAD, das von den Analysten festgelegt wurde, zeigt ein Aufwärtspotential von 53,54 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,27 CAD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Entree somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.