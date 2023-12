Entree Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Entree-Aktie hat einen RSI von 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet - weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Entree-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert haben als gewöhnlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Entree-Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Entree-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,56 Prozent erzielt, was 13,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,25 Prozent, wobei Entree aktuell 13,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Entree aktuell niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau - ein Unterschied von 3,67 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,67 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".