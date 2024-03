Entree Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Entree-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,25 CAD lag und der aktuelle Kurs bei 1,28 CAD liegt, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 1,22 CAD weist eine Abweichung von +4,92 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten für Entree zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen gab, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1,95 CAD, was einer möglichen Steigerung der Aktie um 52,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Entree-Aktie aus Analystensicht somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Entree-Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Entree insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Entree wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, während es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen gab. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.