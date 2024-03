Entravision Communications Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse der Entravision Communications-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 USD liegt, was einem Unterschied von -60,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,68 USD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -57,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch positive Themen in den Diskussionen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie mehr Beachtung erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Entravision Communications.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 96, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 80,6 deutet auf eine überkaufte Situation hin. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.