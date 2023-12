Entravision Communications Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Entravision Communications herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,07 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,89 und weist ebenfalls darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält es eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Entravision Communications bei 4,18 USD und ist damit +5,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,93 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation eine präzise und frühzeitige Erkennung. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Entravision Communications jedoch kaum verändert, weshalb das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, wurde in den letzten vier Wochen als verringert gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung und die Aktie wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Entravision Communications auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen haben sich die positiven Meinungen gehäuft, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.