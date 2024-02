Entrada Therapeutics Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Entrada Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese mit einem Wert zwischen 0 und 100. Für die Aktie von Entrada Therapeutics ergibt sich ein Wert von 38,33 für den RSI7 und 45,95 für den RSI25, was jeweils zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als Neutral eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, wobei an einem Tag positive Diskussionen überwogen. Insgesamt wurden die Anleger an drei Tagen als überwiegend neutral eingestellt bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Entrada Therapeutics, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

Analysten bewerten die Aktie von Entrada Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 2 positiv und keiner negativ. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 23,5 USD, was einer Erwartung von 55,32 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.