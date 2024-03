Entrada Therapeutics Aktie: Was könnte passieren?

Die Analystenbewertung für die Aktie von Entrada Therapeutics fiel in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv aus, mit 2 positiven und 0 neutralen Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 23,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 89,67 Prozent entspricht. Die langfristige Einstufung basierend auf den Analystenbewertungen ist daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Entrada Therapeutics zeigt eine Ausprägung von 72,84, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 63,32, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment in der Internet-Kommunikation bezüglich Entrada Therapeutics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Die Anlegerdiskussionen und -interaktionen in den sozialen Medien verliefen in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von Entrada Therapeutics basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.