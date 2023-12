Entrada Therapeutics Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Entrada Therapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 14,65 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 13,93 USD liegt, was einem Abstand von -4,91 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 14,66 USD, was einer Differenz von -4,98 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Entrada Therapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 47, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 56,83 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Entrada Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke, dass in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben der Entrada Therapeutics-Aktie in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" gegeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 13,93 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 79,47 Prozent und ein mittleres Kursziel von 25 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher von institutionellen Analysten mit "Gut" bewertet.