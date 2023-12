Entrada Therapeutics Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Sentiment und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich erkennen, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Die Anleger haben nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Entrada Therapeutics-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Analysteneinschätzung: Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Entrada Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Entrada Therapeutics-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Entrada Therapeutics. Anhand der Ratings der Analysten ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 25 USD, was ein Aufwärtspotential von 74,58 Prozent zum letzten Schlusskurs (14,32 USD) bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Entrada Therapeutics somit ein "Gut"-Rating in diesem Analysepunkt.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurden der Entrada Therapeutics-Aktie von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Kurs der Entrada Therapeutics liegt derzeit bei 14,32 USD, was -2,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Hingegen lautet die Einstufung auf Basis der letzten 200 Tage "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,52 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.