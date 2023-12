Entourage Health Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Entourage Health wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 50 Punkte berechnet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso wurde der RSI auf 25-Tage-Basis ermittelt und liegt ebenfalls bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs der Entourage Health-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,015 CAD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,01 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war überwiegend negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich für Entourage Health eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz.