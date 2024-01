Entourage Health Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Entourage Health in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Auf dieser Ebene erhält Entourage Health daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Entourage Health in den sozialen Medien geben derzeit kein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie. Es herrscht keine eindeutige Richtung in der Kommunikation, aber in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Entourage Health liegt bei 66,67 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 57,14 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Entourage Health-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,01 CAD liegt - eine Abweichung von -50 Prozent. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,01 CAD liegt und somit auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs (0 Prozent), ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Entourage Health auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.