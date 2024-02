Enthusiast Gaming Holdings tut es schon wieder?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enthusiast Gaming-Aktie derzeit bei 0,5 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,2 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -60 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,27 CAD, was einen Abstand von -25,93 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Enthusiast Gaming wurden zuletzt hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enthusiast Gaming liegt bei 64,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 51,47, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Enthusiast Gaming-Aktie.