Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der Enthusiast Gaming-Aktie der letzten 7 Tage, so liegt der aktuelle Wert bei 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enthusiast Gaming-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,45 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie geben. Für Enthusiast Gaming wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb gleich, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Enthusiast Gaming-Aktie.