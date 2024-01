Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enthusiast Gaming-Aktie liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 59. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen über die Enthusiast Gaming-Aktie. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder stark über positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 59,62 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 30 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Enthusiast Gaming-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "schlecht"-Rating.