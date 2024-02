Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Enthusiast Gaming-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 83,33, was auf einen überkauften Zustand hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enthusiast Gaming-Aktie verläuft bei 0,49 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,18 CAD lag, was einem Abstand von -63,27 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt sich ebenfalls ein negativer Abstand von -30,77 Prozent, was erneut zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild ab, wobei in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des Unternehmens als "Neutral" bezüglich der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Enthusiast Gaming-Aktie somit ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf den genannten Analysemethoden.