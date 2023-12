Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Enthusiast Gaming Holdings":

Bei Enthusiast Gaming gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enthusiast Gaming liegt derzeit bei 0,59 CAD. Aufgrund des Aktienkurses von 0,295 CAD und dem damit verbundenen Abstand von -50 Prozent wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,37 CAD ergibt sich eine Differenz von -20,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enthusiast Gaming-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 56, während der RSI der letzten 25 Tage bei 69,41 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung weiter stützt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales bis schlechtes Bild für die Enthusiast Gaming-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments, während die Anleger-Stimmung positiv ist.