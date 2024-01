Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Enthusiast Gaming-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,55 CAD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,26 CAD, was einem Unterschied von -52,73 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,33 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-21,21 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Enthusiast Gaming-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Enthusiast Gaming untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Enthusiast Gaming in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die erhöhte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 33,33 Punkte, was auf eine neutrale Einordnung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 55,56 zeigt an, dass die Enthusiast Gaming-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.