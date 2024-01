Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Enthusiast Gaming auf Social Media. Die Diskussionen blieben weitgehend neutral, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dennoch wurde in den sozialen Medien deutlich häufiger über Enthusiast Gaming diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index zeigt sich, dass Enthusiast Gaming aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enthusiast Gaming bei 0,55 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 0,3 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -45,45 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 0,33 CAD, was auf einen Abstand von -9,09 Prozent hinweist und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Enthusiast Gaming neutrale Diskussionen geführt, jedoch haben sich in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den Fokus der Anleger gerückt. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird Enthusiast Gaming somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments zugesprochen.