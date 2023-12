Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Enthusiast Gaming Holdings":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Enthusiast Gaming wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Jedoch wurden in jüngster Zeit überwiegend negative Themen bezüglich des Unternehmens diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Enthusiast Gaming wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie generierte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "schlechte" Bewertung für Enthusiast Gaming in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Enthusiast Gaming-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell um 58,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -32,86 Prozent ein "schlechtes" Rating auf. Zusammenfassend erhält die Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "schlechte" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Enthusiast Gaming-Aktie derzeit als überkauft gilt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Hingegen ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Enthusiast Gaming somit eine "schlechte" Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.