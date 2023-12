Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Enthusiast Gaming Holdings":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Enthusiast Gaming wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Die Gesamtbewertung für Enthusiast Gaming ergibt daher die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Enthusiast Gaming von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Überwiegend negative Themen wurden angesprochen, was zu der Einschätzung einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enthusiast Gaming-Aktie momentan überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist das Wertpapier jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral" Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Enthusiast Gaming-Aktie um -58,77 Prozent unter dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Insgesamt erhält die Enthusiast Gaming-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.