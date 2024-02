Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Enthusiast Gaming ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Jedoch hat sich das Sentiment in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Enthusiast Gaming eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Enthusiast Gaming-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,46 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 CAD lag, was einer Abweichung von -58,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,22 CAD eine Abweichung von -13,64 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enthusiast Gaming liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Enthusiast Gaming daher in dieser Kategorie mit "Gut" eingestuft.