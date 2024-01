Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Enthusiast Gaming eingestellt waren. Die Stimmung bezüglich des Unternehmens hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich in den letzten vier Tagen vor allem um negative Themen, ohne positive Beiträge. Insgesamt waren die Anleger in den letzten Tagen eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass Enthusiast Gaming eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da starke negative Ausschläge in der Stimmung erkennbar waren. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Enthusiast Gaming derzeit bei 0,51 CAD verläuft, was der Aktie eine "Schlecht"-Einstufung einbringt. Der Aktienkurs liegt bei 0,235 CAD und weist damit einen Abstand von -53,92 Prozent auf. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -16,07 Prozent.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage zeigt der RSI ein Signal, das darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.