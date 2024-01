Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Enthusiast Gaming 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 56,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dennoch gab es auch positive Diskussionen, insbesondere in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Enthusiast Gaming Aktie wird als "Schlecht" eingeschätzt. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität der Aktie waren unterdurchschnittlich, was zu dieser Bewertung führt. Darüber hinaus gab es kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Aus technischer Sicht wird die Enthusiast Gaming Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine Abweichung vom Trendsignal und somit auf eine negative Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft.