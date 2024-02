Enthusiast Gaming Holdings Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Enthusiast Gaming-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,5 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,218 CAD um -56,4 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,27 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -19,26 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 43, was bedeutet, dass die Enthusiast Gaming-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,7 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Enthusiast Gaming-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Enthusiast Gaming eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen und an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Enthusiast Gaming hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt zudem eine verringerte Aktivität und damit ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Enthusiast Gaming-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.