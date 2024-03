Enthusiast Gaming Holdings Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen häufiger erwähnt und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von den Anlegern, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enthusiast Gaming-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 54,9, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Enthusiast Gaming-Aktie von 0,19 CAD 57,78 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso zeigt der GD50 einen Kurs von 0,21 CAD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -9,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung weiter stärkt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Enthusiast Gaming-Aktie basierend auf der Stimmung der Anleger, dem RSI und der technischen Analyse.