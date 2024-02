Enthusiast Gaming Holdings Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Enthusiast Gaming wurde der RSI der letzten 7 Tage auf 54,17 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Lage für Enthusiast Gaming in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im Vergleich zu ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage schlecht abschneidet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Anlegerstimmung wurden in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer abschließenden Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie von Enthusiast Gaming daher als angemessen bewertet, wenn es um die Anlegerstimmung geht.

