Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen gab es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Enthusiast Gaming. Die Stimmung hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Enthusiast Gaming-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,49 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,19 CAD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,26 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, wobei vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien im Fokus stehen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 57 eine neutrale Situation an. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt spiegeln sowohl die Stimmungslage als auch die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine negative Entwicklung bei Enthusiast Gaming wider, was zu schlechten Bewertungen in allen genannten Bereichen führt.