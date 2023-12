Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Enthusiast Gaming-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,59 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,295 CAD gehandelt wird, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,37 CAD, was einer Differenz von -20,27 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich demnach eine Bewertung der Enthusiast Gaming-Aktie als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Enthusiast Gaming ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enthusiast Gaming-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 56) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 69,41) führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertung anhand des Anleger-Sentiments sowie des Relative Strength Index eine Gesamteinschätzung als "Schlecht" und "Neutral" für die Enthusiast Gaming-Aktie.