Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der RSI für Enthusiast Gaming liegt bei 65, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 60,44, was ebenfalls eine neutrale Einstufung bedeutet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enthusiast Gaming-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hieraus ergibt sich eine negative Abweichung von -51,69 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -22,97 Prozent auf, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Social Media Diskussionen und der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Enthusiast Gaming weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein neutrales bis gutes Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei es insgesamt vier positive und zwei negative Tage gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Enthusiast Gaming somit von der Redaktion ein gutes Rating für die Anlegerstimmung.