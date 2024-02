Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Enthusiast Gaming-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,5 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,218 CAD, was einer Abweichung von -56,4 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,27 CAD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -19,26 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Enthusiast Gaming in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, ebenso wie die verringerte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien in Bezug auf Enthusiast Gaming ergaben in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Stimmung. Jedoch überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

Zusammenfassend erhält die Enthusiast Gaming-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und den RSI ein "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Rating.