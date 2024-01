Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung und der Buzz: Negative Stimmung in der Internet-Kommunikation lassen sich frühzeitig erkennen und haben sich in den letzten Wochen deutlich für Enthusiast Gaming eingetrübt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Enthusiast Gaming. Deshalb wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enthusiast Gaming verläuft aktuell bei 0,51 CAD. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 0,235 CAD, was einem Abstand von -53,92 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,28 CAD, was einer Differenz von -16,07 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie daher insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Relative Strength Index: Die Enthusiast Gaming weist aktuell einen Relative Strength-Index (RSI) von 35,71 auf, was als neutral betrachtet wird. Für den Zeitraum von 25 Tagen liegt der RSI bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Enthusiast Gaming eingestellt waren. Negative Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während es keine positiven Themen gab. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Enthusiast Gaming daher von uns eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.