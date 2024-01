Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enthusiast Gaming Holdings":

Die Enthusiast Gaming-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,56 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,24 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von -57,14 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen negative Werte, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Enthusiast Gaming-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Enthusiast Gaming-Aktie ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen verbreitet wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um Enthusiast Gaming diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine eher negative Stimmung gegenüber der Enthusiast Gaming-Aktie. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Daher erhält Enthusiast Gaming für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Enthusiast Gaming-Aktie als "überkauft" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 72 Punkten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 61,18, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Enthusiast Gaming-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Analysefaktoren.