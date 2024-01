Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Hilfe!

Die Anlegerstimmung für Enthusiast Gaming hat sich in den letzten Tagen eingetrübt, wie aus einer Stimmungsanalyse hervorgeht. In den sozialen Medien wurde hauptsächlich negativ über das Unternehmen diskutiert, während es keine positiven Diskussionen gab. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Daher erhält Enthusiast Gaming von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Enthusiast Gaming in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war auch nicht außergewöhnlich hoch, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI über 25 Tage beträgt der Wert 56, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung in diesem Bereich "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enthusiast Gaming verläuft aktuell bei 0,51 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,235 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -53,92 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls eine negative Differenz von -16,07 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse eine Einstufung von "Schlecht".

Insgesamt deutet die Stimmungs- und technische Analyse darauf hin, dass Enthusiast Gaming derzeit mit negativer Stimmung und einer schlechten technischen Bewertung konfrontiert ist.