Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Enthusiast Gaming in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Enthusiast Gaming deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment konnte in den letzten zwei Wochen keine wesentliche Richtungsänderung in der Diskussion über Enthusiast Gaming festgestellt werden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Enthusiast Gaming liegt aktuell bei 25,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 54,55, was bedeutet, dass Enthusiast Gaming weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Enthusiast Gaming-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enthusiast Gaming derzeit bei 0,55 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,3 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -45,45 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,33 CAD, was eine Distanz von -9,09 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Anhand dieser Analyse erhält das Enthusiast Gaming-Wertpapier insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".