Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Enthusiast Gaming-Aktie ergibt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,59 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs ging jedoch bei 0,295 CAD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,37 CAD, was einer Differenz von -20,27 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung hingegen ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien überwiegend positiv. Die Gespräche der letzten zwei Wochen zeigen, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 69,41 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse gemischte Signale, wobei die technische Analyse eher negative und die Anleger-Stimmung eher positive Bewertungen liefert.