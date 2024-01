Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Analyse von Enthusiast Gaming-Aktien ergab gemischte Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war insgesamt schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Enthusiast Gaming-Aktie im Relative Strength Index (RSI) als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Enthusiast Gaming-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Enthusiast Gaming auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Enthusiast Gaming-Aktien, mit positiven und negativen Einschätzungen basierend auf verschiedenen Faktoren.