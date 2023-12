Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enthusiast Gaming Holdings":

Die technische Analyse von Enthusiast Gaming-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,58 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,28 CAD liegt, was einem Unterschied von -51,72 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,36 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Enthusiast Gaming-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik also als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Enthusiast Gaming zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt als besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergibt eine "Gut"-Einschätzung, da vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen.

Um die aktuelle Lage der Enthusiast Gaming-Aktie besser einzuschätzen, kann auch der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der mit 68,29 Punkten ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Enthusiast Gaming in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.